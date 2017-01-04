嘉縣前議長告別式 50鋼管辣妹「送行」

2017-01-04

〔記者林宜樟／嘉義報導〕前嘉義縣議長董象去年底過世，他生前愛熱鬧，家屬昨在嘉縣太保市老家為他舉辦場面盛大的告別式，不僅有陣頭表演，還有50輛吉普車載著鋼管辣妹秀舞技，送行隊伍長達數公里，引人矚目。有民眾拍照、錄影並上傳網路，引發網友熱烈討論，臉書「黑色豪門企業」也張貼影片，有人回應「超嗨」、「壯觀」。

議員兒盼父親開心離開

董象曾任嘉縣議會第11、12屆議員、第13屆副議長並代理議長，更擔任第14屆議長，地方派系屬黃派，基層實力雄厚；兒子董國誠接棒選上第15屆議員，之後選上太保市長，連任成功，再轉戰第18屆議員也當選。

董象20多年來飽受心臟病所苦，晚年因官司纏身而淡出政壇，去年病情加重，於12月14日過世，享壽76歲；董國誠說，父親生前喜愛熱鬧，因此請來表演隊伍、鋼管女郎等送行，希望讓父親開心、風光離開。