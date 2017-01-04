張淑晶又來了 坑外國人花大錢住房

2017-01-04

〔記者徐聖倫、陳慰慈／新北報導〕不只騙台灣人，連外國人也騙，惡房東張淑晶丟光台灣人的臉！

在國內租賃界裡惡名昭彰的張淑晶，曾被檢方以詐欺罪起訴求刑8年，未料仍惡行不改。她在訂房網PO出每晚要價4600元的豪華房間照，兩名馬來西亞遊客下單來台投宿跨年，她卻帶兩人去住1200元的普通房間，除暗槓3400元差價，還趁房客出門之際，藉口「房間不是我住的」，要求旅社退租，所幸旅社員工認出她，當場拒絕並揭穿她兩面騙錢的手法。

平價旅社充豪華房賺價差

爆料指出，張淑晶在國際訂房網PO出豪華飯店房間照，兩名不知情的馬來西亞遊客，花了台幣約4600元下訂，準備來台跨年，張淑晶卻向新北市永和的「香香雙博士大旅社」，以自己名字訂了1200元的普通房間；兩名馬國遊客去年底來台，發現房況有異，張女卻宣稱「原本飯店房間滿了，我幫你們訂了另一間有60吋大電視加按摩椅的房間」，兩人看到房間與原本差異甚大，考量人生地不熟，只能接受。

還想拗旅社退錢兩頭賺

離譜的是，張女不僅賺取房租價差，還趁兩人出門購物時，跑到旅社指稱「房間不是我住的」，要求老闆將她支付的1200元房租退還，所幸旅社員工認出她，當場拒絕。

香香雙博士旅社老闆陳柏仁批評張淑晶「破壞台灣觀光形象！」他認為，外國遊客花4600元訂高檔房間，他經營的旅社屬平價客房，張女已暗槓對方3400元，還要一魚二吃拿回1200元房錢，「萬一我沒發現而退錢，第二天不就還要再向他們（指遊客）收一次房費」，痛罵張淑晶「惡劣」！

陳老闆說，他堅持不退錢，張女卻一直在現場「盧」，還作賊喊抓賊，自己報案找警察來；等到警察到場，道理講不過又掉頭走人，「簡直是浪費社會資源」。

律師張維倩說，張淑晶在旅遊訂房網刊登照片與實際不符，利用詐術騙取遊客住宿費，雖然馬國遊客已離台，還是構成詐欺罪要件；詐欺屬公訴罪，警方若認為張女行為觸犯詐欺罪，可主動介入，再呈報新北地檢署偵辦，不用被動等檢察官下指示再有所作為。新聞曝光後，新北地檢署昨已主動簽分「他」字案偵辦。