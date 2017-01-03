香茅油噴鄰眼睛 判拘役
2017-01-03
〔記者錢利忠／台北報導〕新北市杜姓男子與劉姓女鄰居因買屋事宜起嫌隙，去年9月，杜男被劉女迎面噴香茅油，造成雙眼灼傷性結膜炎，檢方依重傷害未遂罪將劉女起訴；高等法院認為香茅油不太可能使人失明，依傷害罪判劉女拘役55天、得易科罰金5萬5000元，可上訴。
法官認定不會失明
去年9月23日下午4點多，杜男到1樓信箱取信，突然感覺眼睛一陣灼熱刺痛，隨即見劉女正要開門走進屋內，手上拿著1瓶不明液體，他回家沖洗眼睛，找社區總幹事向劉女理論，劉女當時回說：「怎樣？不小心噴到不可以嗎？」
杜男提告指出，劉女曾想以低價向他購屋，他不願意出售，雙方發生嫌隙，這是劉女的報復行為。劉女出庭時指稱為了驅蚊，才在家門口噴香茅油，沒看到杜男經過。
士林地檢署調查，杜男戴眼鏡已阻擋大多數香茅油，但他的眼睛仍出現灼傷性結膜炎，認定劉女故意朝杜男眼睛噴灑，依重傷害未遂罪起訴，士林地院改依傷害罪論刑。
高院認為，香茅油非強酸、強鹼等化學藥劑，屬於天然、環保驅蚊配方，使人失明的可能性不高，考量杜男視力未嚴重減損，劉女應無重傷害意圖，維持一審士林地院判決，依傷害罪判劉女拘役。
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