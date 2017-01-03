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男子派出所「自焚」？6警用機車陪葬 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
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臉書上寫會努力 跨年夜連續偷竊

2017-01-03

〔記者黃建華／高雄報導〕黃姓男子曾犯竊盜案，還沉迷簽賭到處借錢，他在臉書留言說：「我會努力，不會讓期待我的人失望」，家人卻留言打臉「請大家不要借錢給他」，結果他跨年夜因偷竊機車被逮，交保不到3小時又連續偷單車、加油站，不到24小時再被逮。

前金分駐所調查，黃嫌跨年夜先在鹽埕區偷取作案用的捷安特腳踏車，元旦凌晨1時15分騎到前金區中華、六合路加油站偷硬幣，加油站員工發現後追捕，黃嫌一毛錢都沒拿就棄車逃跑，車籃裡遺留零錢硬幣3100元。

警方調查，23歲的黃嫌曾犯竊盜案，原從事鷹架工作，因簽賭美國職棒積欠10萬債務，到處借錢而開始犯案。去年12月31日晚間10時，黃嫌才因偷竊機車案從高雄地檢署交保出來，不到3小時又犯案。

警方發現黃嫌曾在臉書寫下：「我會努力，不會讓期待我的人失望！」結果一再讓家人及女友失望，其家人並沒收他手機，還在他臉書留言打臉：「請大家不要借他錢，他現在已跑路！」

警方在黃嫌住家附近埋伏近10小時，24小時內逮人破案。警方說，黃嫌平時喜歡參加陣頭活動，臉書還常PO陣頭千歲進廟安座照片，但千歲爺只會保佑守法的人。訊後黃嫌被依竊盜罪嫌函辦。

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  • 黃嫌在臉書留言「會努力，不會讓期待他的人失望」卻連續犯案被逮，自己打臉自己。（記者黃建華翻攝）

    黃嫌在臉書留言「會努力，不會讓期待他的人失望」卻連續犯案被逮，自己打臉自己。（記者黃建華翻攝）

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