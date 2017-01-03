火車進站風切 婦重心不穩落軌亡
2017-01-03
〔記者吳昇儒／新北報導〕70歲陳姓婦人昨天在新北市瑞芳區三貂嶺火車站臨時月台，疑所站位置太靠近鐵軌區，列車進站帶來的風切造成她重心不穩，不慎被火車擦撞，倒在列車與月台間的下方間隙處，傷重送醫不治。
宜站黃線安全間隔
鐵路局宜蘭運務段長吳宏男指出，陳婦在臨時月台上未與鐵軌保持1公尺安全距離，研判受到列車進站時的風切影響，致其重心不穩，加上太靠近鐵軌，才會與列車發生擦撞；台鐵呼籲民眾，月台上畫的黃線位置，就是距離鐵軌1公尺的安全間隔，千萬不要跨越，以免發生危險。
警方調查，陳婦昨與丈夫開車到三貂嶺車站附近的停車場，打算與其他朋友在車站會合後，到附近山區健行；陳婦本來在停車場等候丈夫，後來不知何故走進車站。
從台東開來的台鐵自強號407次列車，當時預計開往新北市樹林，案發時間行經三貂嶺車站，列車司機突然發現陳婦太靠近鐵軌，雖緊急煞車仍來不及。
卡死角救出 惜送醫不治
事發後陳婦倒在列車與月台間的下方空間，左大腿變形、腹部腫脹瘀青，身體多處擦傷，消防人員趕到時仍有意識，趕緊送醫搶救，可惜因傷重，急救30分鐘不治。
台鐵人員表示，自強號不會停靠三貂嶺站，正常時速約80到100公里，事發時雖有煞車，時速也有50到60公里，此事故共影響9列次共3500名旅客。
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