2017-01-03

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106000001期威力彩，頭獎連16摃，累積至下期頭獎2.4億元。昨晚開獎的第106000001期今彩539，頭獎2注中獎，每注可得獎金800萬元，獎落台中市豐原區成功路334號「萬來通彩券行」以及桃園市八德區廣福路117號「兆億投注站」。