修車糾紛 轟MP5衝鋒槍示威
2017-01-03
〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市蔡姓男子因修車糾紛，與陳姓保養廠老闆跨年夜相約談判，蔡的友人遭砍傷，他憤而糾眾圍毆陳姓老闆報復，還持MP5衝鋒槍對空鳴槍示威，讓附近住戶受到驚嚇，蔡嫌昨攜槍自首。
警方調查，曾到該保養廠修車的蔡嫌對外放話，提及陳姓老闆會亂估價，風評不佳，當事人認為名譽受損，雙方隔空互嗆，陳要求蔡出面講清楚、說明白，因此在跨年夜引爆衝突。蔡男隨後又召集10餘名友人前來，並持MP5重返保養廠，下車後對空開了2槍示威，喝令現場員工不要介入，眾人分持木棍、球棒圍毆陳姓老闆，隨後駕車逃逸。
蔡嫌自知難逃法網，昨攜槍自首。警方鑑定確為制式MP5，將蔡男依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送，並追查槍枝來源。
反恐怖部隊標準裝備
MP5衝鋒槍是由德國研發、製造，因性能優越，射擊精確度高，廣受多國軍警單位青睞，更成為反恐怖部隊標準裝備，台灣特勤也有採用。資深刑警指出，全新的MP5衝鋒槍黑市價約在60到80萬元間。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 巴西監獄暴動約60死 數名死者遭斬首
- 巴西監獄暴動 幫派血腥械鬥60死
- 黃海岱大師特展 重溫布袋戲經典
- 2017首場流星雨來了 今晚大爆發
- 信義湧賞梅人潮 估週末盛開
- 未續聘外勞留台 仲介竟收高額「服務費」
- 不滿坐板凳 朗度大發牛脾氣
- 關山聽樂趣 向日葵花海「愛」告白
- 好萊塢地標字母變大麻
- 中國製造假新聞 干擾台灣施政
- 歐巴馬推特連續發文 細數8年政績
- 為愛犬治病 3年耗503萬
- 眼白長痣 小心病變成腫瘤
- 造橋2火車站 改造步道修棧道
- 小檔案》性傾向扭轉
- 〈生活停看聽〉單親 也有雙倍幸福
- 在深夜食堂遇見街貓鮑伯
- 富邦「新兵」開訓 教練團達16人
- 玖壹壹放送正能量 集郵世界冠軍
- 曼哈頓新地鐵通車
- 不敵「滅頂」 台灣康師傅解散
- 網壇百大性感美女 齊娃摘后 、雙詹排57
- 自由廣場》《灣生回家》的虛構與真實
- 非法居留丹麥 崔順實女被捕
- 製造業堅挺激勵 歐股新年開紅盤
- 〈熱門族群〉日圓貶值 偏光板廠靠匯兌業外撐腰
- 寺廟推姻緣燈 結婚還願送電視
- 自由廣場》私校師生 大海嘯悲鳴
- 中信洋投到位 沒考慮「小小郭」
- 第四市場閒置 恐成治安死角
- nba123╱老鷹加班啄馬刺 暴龍雙刃宰湖人
- 台南》金華路被酸「越野賽道」 市府：汰換水管
- 〈活動看板〉那一年的老情歌
- 大咖跨年棄台 曾國城虧新秀有舞台
- （新北）三重光興段公辦都更 流標3次進度卡關
- 收假爆車潮 枋寮調撥車道紓解
- 【第十二屆林榮三文學獎．小品文獎得獎作品輯】10之9 洪雪芬／紅豆湯
- 01/03 各報重點新聞一覽
- 〈熱門族群〉去年小股當家 連接器今年轉機股出頭天
- 量能凍 闢財源 號子可分租賣咖啡
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：修車糾紛 轟MP5衝鋒槍示威
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分