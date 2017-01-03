修車糾紛 轟MP5衝鋒槍示威

2017-01-03

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市蔡姓男子因修車糾紛，與陳姓保養廠老闆跨年夜相約談判，蔡的友人遭砍傷，他憤而糾眾圍毆陳姓老闆報復，還持MP5衝鋒槍對空鳴槍示威，讓附近住戶受到驚嚇，蔡嫌昨攜槍自首。

警方調查，曾到該保養廠修車的蔡嫌對外放話，提及陳姓老闆會亂估價，風評不佳，當事人認為名譽受損，雙方隔空互嗆，陳要求蔡出面講清楚、說明白，因此在跨年夜引爆衝突。蔡男隨後又召集10餘名友人前來，並持MP5重返保養廠，下車後對空開了2槍示威，喝令現場員工不要介入，眾人分持木棍、球棒圍毆陳姓老闆，隨後駕車逃逸。

蔡嫌自知難逃法網，昨攜槍自首。警方鑑定確為制式MP5，將蔡男依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送，並追查槍枝來源。

反恐怖部隊標準裝備

MP5衝鋒槍是由德國研發、製造，因性能優越，射擊精確度高，廣受多國軍警單位青睞，更成為反恐怖部隊標準裝備，台灣特勤也有採用。資深刑警指出，全新的MP5衝鋒槍黑市價約在60到80萬元間。