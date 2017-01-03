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男子派出所「自焚」？6警用機車陪葬 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
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國道飆時速150 槍毒犯甩不掉警察

2017-01-03

〔記者游承霖／新北報導〕男子方柏謙昨開車載許姓女友人，將車違停在新北市，警方上前勸離，方男竟猛踩油門開上國道，以150公里車速逃逸，警車一路追捕8公里，方男自知難逃、下國道停車就逮，警方在方男內褲搜出安非他命毒品、許女皮包內起獲改造槍彈，將2人送辦。

警方調查，35歲方男昨凌晨2時載著25歲許女，將車違規併排停放在三重區自強路一處燒烤店前，三重警分局厚德派出所巡邏車經過發現，方男從後照鏡見警方靠近，加足馬力闖紅燈右轉重陽路四段，沿途不斷蛇行，衝上國道一號往桃園方向竄逃。警方通報攔截，方男在國道上任意變換車道，車速達150公里。

因警方緊追不捨，方男從五股交流道下平面道路往新莊逃逸，見甩不開警車，將車停在泰山區新五路一段、楓江路口的加油站旁束手就逮。

偵訊時，方男一肩扛下罪責，表示槍、毒等都是他所有，與許女無關。警方對2人驗尿後先送辦，並釐清2人關係。

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  • 警方在方男車上搜出槍枝彈匣及5顆子彈。（記者游承霖翻攝）

    警方在方男車上搜出槍枝彈匣及5顆子彈。（記者游承霖翻攝）

  • 方男被警方上銬逮捕。（記者游承霖翻攝）

    方男被警方上銬逮捕。（記者游承霖翻攝）

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