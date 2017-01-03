通緝犯借名逃亡 活體掃描揪本尊

2017-01-03

〔記者張勳騰／苗栗報導〕新北市57歲何姓男子涉偽造有價證券等3案被通緝，前晚酒駕上路被查到，他以胞弟身分頂替唬過警方，但移送苗栗警分局偵查隊時，以指紋活體掃描機捺印指紋，何男通緝犯身分曝光。警方說，何男逃亡14年，其中2案已逾通緝時效，若非貪杯被逮，恐怕仍繼續逍遙法外。

苗栗警方前夜執行巡邏勤務，1輛租賃小客車未依號誌燈遵行方向行駛，攔查發現，何姓男駕駛酒味甚濃，酒測值0.28毫克，涉公共危險罪帶回偵辦。

何男製作筆錄時謊稱未帶證件，並以胞弟身分頂替，警方詢問個資時，他對胞弟資料倒背如流，且何男外貌與胞弟相似，承辦警方一時間未察覺有異。

到了分局偵查隊等候移送時，以指紋活體掃描機捺印何男指紋比對身分，發現指紋不符，才查出他因案通緝，假冒胞弟之名逃避警方查緝。

警方說，何男涉偽造有價證券等案，於92至94年間先後被新北地檢署、台北地院發布通緝，迄今逃亡14年，除偽造有價證券仍在通緝，另贓物、詐欺2案已逾通緝時效。

何男供稱，他和友人於台中市喝酒，酒後開車北上，因喝多導致尿急，才下交流道找加油站如廁。全案依公共危險及偽造文書罪嫌送辦。

苗栗警分局指出，所使用的指紋活體掃描機與刑事局的指紋資料庫遠端連線，可隨時線上即時比對，可防範嫌犯冒名頂替或冒名犯罪等。