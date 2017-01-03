| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
男子派出所「自焚」？6警用機車陪葬 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
 首頁 > 社會

通緝犯借名逃亡 活體掃描揪本尊

2017-01-03

〔記者張勳騰／苗栗報導〕新北市57歲何姓男子涉偽造有價證券等3案被通緝，前晚酒駕上路被查到，他以胞弟身分頂替唬過警方，但移送苗栗警分局偵查隊時，以指紋活體掃描機捺印指紋，何男通緝犯身分曝光。警方說，何男逃亡14年，其中2案已逾通緝時效，若非貪杯被逮，恐怕仍繼續逍遙法外。

苗栗警方前夜執行巡邏勤務，1輛租賃小客車未依號誌燈遵行方向行駛，攔查發現，何姓男駕駛酒味甚濃，酒測值0.28毫克，涉公共危險罪帶回偵辦。

何男製作筆錄時謊稱未帶證件，並以胞弟身分頂替，警方詢問個資時，他對胞弟資料倒背如流，且何男外貌與胞弟相似，承辦警方一時間未察覺有異。

到了分局偵查隊等候移送時，以指紋活體掃描機捺印何男指紋比對身分，發現指紋不符，才查出他因案通緝，假冒胞弟之名逃避警方查緝。

警方說，何男涉偽造有價證券等案，於92至94年間先後被新北地檢署、台北地院發布通緝，迄今逃亡14年，除偽造有價證券仍在通緝，另贓物、詐欺2案已逾通緝時效。

何男供稱，他和友人於台中市喝酒，酒後開車北上，因喝多導致尿急，才下交流道找加油站如廁。全案依公共危險及偽造文書罪嫌送辦。

苗栗警分局指出，所使用的指紋活體掃描機與刑事局的指紋資料庫遠端連線，可隨時線上即時比對，可防範嫌犯冒名頂替或冒名犯罪等。

廣告
  • 苗栗警分局偵查隊所使用的指紋活體掃描機，與刑事局的指紋資料庫遠端連線，可隨時進行線上即時身分比對。（記者張勳騰翻攝）

    苗栗警分局偵查隊所使用的指紋活體掃描機，與刑事局的指紋資料庫遠端連線，可隨時進行線上即時身分比對。（記者張勳騰翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 借名逃亡 本尊 活體掃描 通緝犯
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：通緝犯借名逃亡 活體掃描揪本尊


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.