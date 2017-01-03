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男子派出所「自焚」？6警用機車陪葬 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
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恩愛蚵農老夫妻 慘遭槽車追撞雙亡

2017-01-03

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉楊姓蚵農夫婦昨晨以機車雙載要到王功外海養蚵，不料在台17線遭43公噸的化學槽車追撞，74歲的妻子當場死亡，76歲的丈夫送醫也不治。肇事的劉姓司機說，因為現場起霧、視線不佳，他沒有注意到前方有機車；死者家屬難過地說，2夫妻養蚵多年，感情非常好，幾乎形影不離，怎料會雙雙命喪車輪下。

清晨上工 騎車拖工具

警方指出，昨清晨5點53分，楊姓蚵農與妻子共乘機車，車後方還拖著養蚵器具，不料行經台17線永興橋時，遭49歲劉男駕駛的曳引車追撞。肇事的劉姓駕駛酒測值零，他對警方說，當時現場起霧，能見度很差，沒有看到正前方有機車，發現時已在眼前，煞車也來不及。

台17線王功段 貨車險象環生

芳苑警分局交通分隊長呂哲維說，肇事路段較漆黑，雖然劉男供稱當時起濃霧，但警方獲報到現場，霧已經散了，將調閱監視器釐清。

警方表示，許多南來北往的大貨車習慣走台61線西濱快速道路，但是西濱就差王功至大城這13公里路段未完工，不少大貨車利用夜間行駛，來到該路段就得走台17線，造成人車爭道、險象環生，常發生車禍。

立委洪宗熠表示，台塑麥寮六輕所需要的國際原料物資龐大，每天經過這裡的大貨車非常多，交通意外死亡事件頻傳，希望台61線西濱快速道路趕快完工，才能有效紓解台17線交通，還給居民平安的行車空間。

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  • 車禍現場，機車被槽車撞得支離破碎。（記者顏宏駿翻攝）

    車禍現場，機車被槽車撞得支離破碎。（記者顏宏駿翻攝）

  • 蚵農夫妻遭槽車追撞，妻子當場死亡，警方用「快速帷幕組合」遮掩遺體。（記者顏宏駿翻攝）

    蚵農夫妻遭槽車追撞，妻子當場死亡，警方用「快速帷幕組合」遮掩遺體。（記者顏宏駿翻攝）

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標題：恩愛蚵農老夫妻 慘遭槽車追撞雙亡


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