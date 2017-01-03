恩愛蚵農老夫妻 慘遭槽車追撞雙亡
2017-01-03
〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉楊姓蚵農夫婦昨晨以機車雙載要到王功外海養蚵，不料在台17線遭43公噸的化學槽車追撞，74歲的妻子當場死亡，76歲的丈夫送醫也不治。肇事的劉姓司機說，因為現場起霧、視線不佳，他沒有注意到前方有機車；死者家屬難過地說，2夫妻養蚵多年，感情非常好，幾乎形影不離，怎料會雙雙命喪車輪下。
清晨上工 騎車拖工具
警方指出，昨清晨5點53分，楊姓蚵農與妻子共乘機車，車後方還拖著養蚵器具，不料行經台17線永興橋時，遭49歲劉男駕駛的曳引車追撞。肇事的劉姓駕駛酒測值零，他對警方說，當時現場起霧，能見度很差，沒有看到正前方有機車，發現時已在眼前，煞車也來不及。
台17線王功段 貨車險象環生
芳苑警分局交通分隊長呂哲維說，肇事路段較漆黑，雖然劉男供稱當時起濃霧，但警方獲報到現場，霧已經散了，將調閱監視器釐清。
警方表示，許多南來北往的大貨車習慣走台61線西濱快速道路，但是西濱就差王功至大城這13公里路段未完工，不少大貨車利用夜間行駛，來到該路段就得走台17線，造成人車爭道、險象環生，常發生車禍。
立委洪宗熠表示，台塑麥寮六輕所需要的國際原料物資龐大，每天經過這裡的大貨車非常多，交通意外死亡事件頻傳，希望台61線西濱快速道路趕快完工，才能有效紓解台17線交通，還給居民平安的行車空間。
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