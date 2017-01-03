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現制報你知：計程車司機上限68歲

2017-01-03

〔記者王冠仁／台北報導〕現行法律規定計程車司機須有「職業汽車駕照」與「執業登記證」才能上路，駕駛年紀上限為68歲，年滿60歲後須每年體檢。

道路交通安全規則第64-1條規定，職業駕駛人年滿60歲後，每年要到評鑑合格醫院體檢一次，職業駕駛人必須沒有高血壓、糖尿病，也不能有血糖無法控制良好、冠狀動脈疾病或其他心臟疾病、癲癇、腦中風、暈眩症、重症肌無力、精神疾病、慢性酒精中毒等無法勝任工作的疾病。體檢通過後，才能申請「職業汽車駕照」延長執業，延長年限最高到68歲。

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