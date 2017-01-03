糖尿病女運將頭昏 逆向撞3車
來不及吃早餐 血糖過低
〔記者王冠仁、林惠琴／台北報導〕67歲鄭姓女計程車司機有糖尿病史，她的先生中風，兒子有輕微精神疾病，為了家計每天開車14個小時，鄭女昨上工前，先施打胰島素控制血糖，原想順道買早餐吃，卻遇到客人攔車沒時間買，疑因此造成血糖過低暈眩，在台北市逆向追撞3輛停等紅燈的汽車，還好鄭女的車速不快，遭波及的駕駛與乘客僅受驚嚇，鄭女送醫後已無礙。
67歲扛家計 開小黃近10年
警方調查，鄭姓女司機與兒子住在新北市新莊區，原本是校車司機，10多年前退休，因丈夫中風住進安養院，兒子又有輕微精神疾病，且女兒已出嫁，鄭女於是開小黃、獨自扛起家計，開小黃近10年。
鄭女昨上午8點多，在新莊載客前往板橋亞東醫院，乘客下車後，鄭女未察覺自己血糖過低併發暈眩症狀，迷迷糊糊開車前往台北市萬華。
迷迷糊糊開了6公里
鄭女開了6公里，9點多由西園路右轉艋舺大道，當時艋舺大道、康定路口，有一輛藍色速霸陸轎車、一輛銀色wish轎車及一輛wish計程車在等紅燈，鄭女的車逆向闖紅燈開過來，撞進wish轎車與速霸陸轎車間的空隙，車頭再撞上wish計程車，所幸當時車速約40多公里，車損不嚴重，3車駕駛及乘客僅受驚嚇，其中速霸陸車內有名未滿週歲嬰兒，受到驚嚇大哭，家人趕緊把他抱起來安撫；此時眾人走近發現鄭女已昏迷。
平均每天工作13-14小時
消防人員將鄭女送醫，鄭女未酒駕，她在醫院表示，家中經濟不佳，為了扛起家計，平常早上8、9點出門跑車，直到晚上9點多、10點才回家，平均每天工作13、14個小時。昨出門前，在家打了胰島素控制血糖，原想出門後順道買早餐，未料遇到客人攔車沒時間買，加上胰島素發揮作用，讓血糖降低才釀禍。
隨身帶果汁 升糖速度快
宜蘭縣愛胰協會理事長、內分泌暨新陳代謝科醫師游能俊表示，糖尿病友若需要開車1小時以上，開車前必須測量血糖，並注意服用的治療藥物，是否有低血糖作用，且別忘記隨身攜帶含糖食品，但不建議糖果或麵包，因為在體內轉換升糖速度較慢，而果汁可快速吸收成效佳，帶一瓶150c.c.在身上應該就足夠，若出現頭暈、心跳加速、發抖等低血糖疑似症狀，一定要在15分鐘內補糖改善，以免發生意外。
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標題：糖尿病女運將頭昏 逆向撞3車
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