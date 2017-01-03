逆子拔母煞車線 還嗆撞死妳
2017-01-03
〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名男子常酒後鬧事，並向母親索討零用錢花用，不給就把她的床鋪丟到樓下，又恐嚇母親要「撞死妳」，還當面將媽媽的機車煞車線拔除。彰化地院依違反保護令、恐嚇等罪，判男子拘役70日、得易科罰金。
判決書指出，這名32歲男子窩在家裡不外出工作，天天喝酒，酒後就鬧事，跟他同住的母親受不了，去年4月間聲請保護令獲准。男子卻無視保護令，去年6月再次酒後鬧事，見母親不給錢，竟踹開房門，把母親睡的床鋪從2樓丟到1樓。
男子還恐嚇母親：「不給我錢，妳3天後就知道會怎樣！」母親還是不給，男子揚言：「妳機車停在那裡，我就要用農機車撞死妳」，母親趕緊將機車移走，並要前往警局報案，男子不讓母親報案，竟將機車前輪煞車線拔掉，母親跑到警局報案，並哭訴道：「我每天都活在恐懼中！」
檢方將男子起訴之後，法官問他：「3天後就知道會怎樣，是什麼意思？」男子辯稱：「這是警告之意，絕不是要撞死母親」，至於拔掉煞車線，也辯稱想藉此嚇嚇母親，索討零用錢而已。
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