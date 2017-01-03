萬丹出現趕屍隊…是棚架啦
2017-01-03
〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣萬丹鄉街頭深夜出現趕屍隊？網友前晚在社群網站po出酷似人形殭屍，在馬路邊排排站照片，吸引數萬名網友點閱瘋傳，直呼「見鬼了！」還有人形容是2017年開春「最驚悚」的照片，不過經po照網友查看，發現原來是社區活動結束後，業者收起來暫時擺在路邊的「棚架」啦。
鄭姓網友前夜將這張「嚇人」的照片po上臉書社團「萬丹鄉交流地」，因為一整排的白色棚架，在昏暗夜色襯托下，像極了電影場景裡的「趕屍隊」，也有人覺得很像電影「魔戒」中的戒靈，網友們驚呼連連，直說「三更半夜在路上看見這種景象，鐵定會嚇暈！」還有人打趣說「怎麼沒看到搖著招魂鈴的茅山道士呢？」該照片被網友瘋傳分享，引發熱烈討論。
萬丹鄉公所人員表示，四維國小前的四維東路，去年12月31日舉辦紅豆節活動，前天傍晚才結束收攤，工作人員將棚架收好，暫時擱在路邊，打算等到白天再運走，沒想到外形乍看下很像電影裡的「殭屍」，看了臉書的照片，還真嚇了一跳，可說是今年紅豆節活動，最讓人印象深刻的小插曲。
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