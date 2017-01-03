元旦登石夢谷失聯 恐誤闖山老鼠賊窩
2017-01-03
〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕61歲陳姓山友與太太，元旦前往有「人間仙境」美稱的嘉義縣石夢谷遊玩，陳男的太太體力較差，在途中的仙夢園等候，由陳男獨自前往石夢谷，回程的山友勸他「已經太晚，到石夢谷都快天黑了，摸黑很危險，不要再上去了」，陳男仍執意前往卻失聯，警消、山青搜尋兩天無功而返，山友憂心陳男可能因天色昏暗，誤闖山老鼠巢穴，山徑變得複雜，增加搜救難度。
警方調查，來自高雄的陳姓夫婦，元旦晚上預計住宿嘉義縣竹崎鄉奮起湖，當天中午先到阿里山鄉豐山村石鼓盤風景區，並前往石夢谷遊玩。59歲的妻子因體力較差，走了1.5公里後，在仙夢園等候丈夫，陳男獨自前往3.5公里外的石夢谷，兩人約定4點半在仙夢園會合。
當天下午3點半，有幾名山友從石夢谷返程途中遇到陳男，勸說「已經太晚，到石夢谷都快天黑了，回程摸黑很危險，不要再上去了」，陳男自認體能狀況很好，繼續前進，晚間6點，妻子不見丈夫蹤影，懷疑失蹤報案。
警方、消防隊員與巡守隊員計12人，當晚7點出發找人，到昨凌晨2點半仍無所獲收隊。昨早7點再度上山搜尋，晚間7點收隊，今將持續搜尋。
陳男的手機元旦當天下午2點40分起，就處於關機狀態，增加搜救難度。葉姓山友說，從豐山登山口經仙夢園到石夢谷，只有兩條主要山徑，不太可能迷路，但八八風災後出現許多崩塌地，必須繞道而行，加上盜採山林的「山老鼠」開闢小徑盜林，讓山區道路變了樣，憂心陳男可能因天色昏暗，誤闖山老鼠巢穴，增加救援難度。
附近曾發生盜伐紅檜事件
4年前新北市朱姓山友，春節期間到石夢谷登山紮營過夜，夜間聽見伐木聲響，隔天在石夢谷附近發現被砍成一塊一塊的檜木，還有千年紅檜的樹頭被從中解剖，場面怵目驚心。
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