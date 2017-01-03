| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
男子派出所「自焚」？6警用機車陪葬 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
 首頁 > 社會

當土地公面襲胸 狼掰神明降駕

2017-01-03

〔記者徐聖倫／新北報導〕44歲男子劉子宏前天從台南市到新北市中和區烘爐地進香，他發現一名20多歲正妹也來上香，下樓梯時竟出手偷襲正妹胸部，想逃跑時，才跑幾步突然跌跤，被對方男友揪住報警。

劉嫌落網後，竟稱當時「神明降駕」，不曉得自己在做什麼，在土地公面前犯了色戒還要推給神明，讓警方忍不住訓斥：「實在荒唐！」

警方調查，元旦下午1時多，劉嫌向土地公上香後，從廟內走出要下樓梯，受害正妹當時正上樓梯要進廟，2人走近時，劉嫌突然伸出鹹豬手，偷襲正妹右胸，正妹嚇得大叫：「你幹什麼？有色狼！」劉嫌見狀先坐在樓梯上，拿出龍眼假裝要請正妹吃，接著拔腿就跑，沒想到才衝幾步就狠摔在樓梯上，小腿受傷，被正妹的黃姓男友制伏。

黃男說，他偕女友到烘爐地散心，求土地公保佑新的一年平安順遂，未料還沒上香就碰上色狼。他說，為了制伏劉嫌，自己右腳也扭傷，黃男事後在個人臉書大罵：「…搞到現在沒吃東西，第二天假期就這樣過了。」

劉嫌供稱當時在樓梯突然一陣暈眩，沒地方抓才不小心抓到正妹胸部，說自己可能是卡到陰，稍後又強調是「神明降駕」；警方詢後依違反「性騷擾防治法」將他移送法辦。

廣告
  • 劉子宏襲胸後被警逮捕盤問。（記者徐聖倫翻攝）

    劉子宏襲胸後被警逮捕盤問。（記者徐聖倫翻攝）

  • 劉子宏襲胸後還想請被害人吃龍眼。 （記者徐聖倫翻攝）

    劉子宏襲胸後還想請被害人吃龍眼。 （記者徐聖倫翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 土地公廟 神明降駕 襲胸
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：當土地公面襲胸 狼掰神明降駕


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.