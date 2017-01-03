孤獨無助時 找人傾訴

2017-01-03

〔記者陳炳宏／台北報導〕國際生命線學術顧問何振宇表示，在自殺防治的概念上，人一旦感受到孤獨與無望，往往最難處理也最需要專業人員協助，因為這時候當事人會覺得無論做甚麼都沒有希望，無助沒有人陪伴。

何振宇說，任何人發現身旁的人或自己感到孤獨、無助時，都應該立即向「1995國際生命線」、或「0800-788-995安心專線」等專業團體求助。