| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
男子派出所「自焚」？6警用機車陪葬 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
 首頁 > 社會

孤獨無助時 找人傾訴

2017-01-03

〔記者陳炳宏／台北報導〕國際生命線學術顧問何振宇表示，在自殺防治的概念上，人一旦感受到孤獨與無望，往往最難處理也最需要專業人員協助，因為這時候當事人會覺得無論做甚麼都沒有希望，無助沒有人陪伴。

何振宇說，任何人發現身旁的人或自己感到孤獨、無助時，都應該立即向「1995國際生命線」、或「0800-788-995安心專線」等專業團體求助。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 傾訴 孤獨 無助
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：孤獨無助時 找人傾訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.