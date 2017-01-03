錯愛劈腿男 正妹墜樓殞命

2017-01-03

〔記者姚岳宏／台北報導〕25歲湯姓美髮師不滿耿姓男友與前女友藕斷絲連，前晚到男友住處談判，酒後相擁入睡，昨天清晨湯女悄悄起身，搭電梯直上12樓後墜樓身亡，耿男直到警方找上門才知噩耗；他說，女友睡前說了多次「想去死」，他以為只是氣話，一度回說「要去死我陪你」，未料一覺起來女友已殞命。

據警方了解，湯女是單親媽媽、外貌秀麗，靠美髮造型工作養育與前男友生的4歲兒子，去年7月認識從事保險業務的27歲耿男，耿男當時有交往6年的女友，疑腳踏兩條船，耿男前女友得知湯女這號人物出現，曾邀約3人一起到住家附近公園談判，由於耿男三心二意，前女友決心疏離耿男，耿男開始與湯女熱烈交往，但仍與前女友往來。

湯女獨自養兒壓力大，與耿男交往2個月後，湯女在男友手機裡發現男友與前女友的親密對話，雙方還以公婆相稱，她質問時，男友卻不置可否，雙方為此多次爭吵，加上前晚去耿男家談判，疑似未獲耿男正面回應，讓湯女更加沮喪。

耿男告訴警方，前晚湯女說了很多「想去死」等情緒性的話，他認為湯女只是發洩一下，後來兩人喝了一點酒，感覺氣氛已緩和，還相擁而眠並發生性關係，他以為沒事了，清晨一度聽到女友開關門的聲響，未以為意，仍繼續睡；耿男以自責語氣告訴警方：「如果當時追上去的話，或許事情會有轉圜。」

警方調查，昨天清晨7時，湯女摔落台北市和平東路三段公車站牌停等區，全身多處骨折，當場死亡，未留下遺書。警方查知，湯女墜樓前曾傳LINE給母親，內容約略為「對不起，我撐不下去了。」要母親幫忙照顧小孩，湯母察覺有異，回訊息並打電話給女兒要她不要做傻事，湯女未讀也未接電話。

耿男在睡夢中被警方喚醒，下樓查看，見湯女氣絕倒臥公車站牌前，非常傷心。