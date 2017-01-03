正宮偕小三劫囚 6年後 告桃花夫通姦

2017-01-03

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕刁姓毒蟲外型俊帥，6年前他被警方逮獲時，正宮與小三聯手劫囚，助他脫逃；6年後，他與女毒蟲到摩鐵開房間，床邊不僅有「愛的告白」浪漫小物，LINE對話還有「睡個覺打個炮」等對話，正宮發現後，翻臉怒告2人通姦罪、女毒蟲和誘罪。

看到「睡個覺打個炮」怒了

99年2月，毒品通緝犯刁男落網，新竹縣警局新豐分駐所鄭姓警員獨自押他回竹北警分局，刁男的紅粉知己任姓女子駕車載刁妻尾隨到分局門口，鄭員下車到副駕駛座開門，上了手銬的刁男趁機用車門撞開鄭員，跳上接應小客車逃逸，警車內留下鬆開的腳鐐，過程僅10秒。

當年劫囚 夫和小三跑了

當年28歲的刁妻事後落網，她告訴警方，丈夫被逮時她去探視，「丈夫要我開車在警車後面等」，不料救出丈夫後，丈夫竟要她回家顧小孩，自己則與任女繼續逃亡。

刁嫌脫逃後，警界盛傳其婚姻和情史，指他女人緣特佳，除刁妻楊女和小三任女「小涵」為愛聯手劫囚，甚至還有另名綽號「小蘭」的謝姓女友。

劫囚案後不到一週，刁嫌投案。他聲稱，曾做過汽車業務員，因不堪績效壓力才吸毒，外界說他的情史豐富，他一概否認。事後刁男夫婦以及接應的任女，全都被新竹地院判刑。

刁男販毒疑有桃色交易

103年11月，刁男又在桃園、新竹販毒被逮，由於他長相帥氣，常約女客戶在汽車旅館交易，當時警方不排除發生女方付出肉體換毒的情色交易。

去年1月，36歲刁男因毒品案被新竹院、檢通緝，在摩鐵落網，面臨8年7月的鐵窗生涯，當時房內還有被判刑7月而被通緝的21歲柯姓女毒蟲。警方從刁男的隨身物品查到一個鋁盒，盒內擺放的就是毒品、吸食器等。

特殊的是鋁盒設計浪漫，上面寫著「永遠在一起！」「05：20開」（我愛你）、「13車14號」（一生一世）、「票價：真愛無價」等字眼，警方懷疑是刁男對柯女「愛的告白」。

結婚13年的刁妻，得知丈夫與女毒蟲投宿摩鐵，甚至還有天荒地老的浪漫小物，怒不可遏，再加上看到丈夫與柯女的LINE對話竟寫「睡個覺打個炮」，憤而控告2人通姦，並加告柯女和誘她丈夫。

日前將全案不起訴

刁男、柯女均堅稱沒有發生性行為，檢方認為僅憑LINE對話「睡個覺打個炮」，難認2人確有性器官接合的姦淫行為，而刁男的行動自由未受拘束，告和誘亦無法成立，在罪證不足情況下，日前將全案不起訴。