半夜偷鋸龍柏 被逮求買薯條慶跨年

2017-01-02

〔記者顏宏駿／彰化報導〕男子林緯廷為偷龍柏，大老遠從台南市跑到彰化縣田中鎮，被警方逮捕，移送地檢署剛好是跨年夜，警方問他「新年有什麼心願？」林緯廷竟回答：「想吃麥當勞薯條」，讓警方哭笑不得。

林緯廷（23歲）向警方說，他曾送貨到田中工業區，發現一間工廠前種植一對高貴的龍柏，即趁元旦連假開始就到該工廠守候，直到凌晨1點才開始拿鋸子動手鋸龍柏，沒想到被警衛發現壓制並報警處理。

田中警分局說，警衛發現林男在三更半夜時滿身大汗，並將工廠門口1株龍柏鋸成兩截，上前把林男壓制住，再叫同事報警。警方做完筆錄時正好即將跨年，員警移送他赴彰化地檢署時問道：「2017年快到了！你有什麼願望？」此時警車正好經過田中鎮的一家麥當勞門前，林男回答：「可不可以停下來買包薯條？」員警回答：「你嘛幫幫忙！我們都穿警察制服，又正在執勤移送，開什麼玩笑！」

林男複訊後，因有多次竊盜前科，被法官裁定收押。