「我的第一次給了…」少女燒日記 媽討不成公道
2017-01-02
〔記者張文川／台北報導〕13歲國中少女小萱（化名），2年前與臉書結識的楊姓男網友至台北市西門町賓館發生性關係，小萱母親翻看女兒日記，發現她寫了「我的第一次給了楊XX」，怒帶女兒報警，控告楊男與未滿14歲少女性交罪，但小萱把日記燒了，歷次證詞翻來覆去，連楊男手臂是否有大片刺青也說不記得，楊男則否認到底；台北地院只好判楊男無罪。
判決指出，小萱前年6月在臉書與楊男相識，楊男多次私訊邀她做愛，某次小萱「不知道為什麼」就答應了，2人約在西門捷運站6號出口碰面，楊帶她至賓館開房間，途中小萱還膽怯問「真的要嗎？」楊男說「妳不是答應我了嗎？ 」開房間炒飯時，小萱喊痛央求停一停，楊說：「妳忍一忍，再忍一下下。」
事後小萱寫下多篇日記，寫道：「我的第一次給了楊XX」、「我和楊XX做愛了」，小萱母親翻看日記察覺真相，影印其中6頁攜女提告。小萱不願提告，拒絕警方生理採證，檢察官要求她呈上日記正本，她卻說日記是寫給自己做紀念用的，不是給別人看的，母親報警後，她已經燒了。楊供稱只和小萱見過一次面，去餐廳吃飯未逾矩。
北院合議庭認定，除了缺乏日記的直接證據，小萱說詞也前後不同，判楊男無罪。
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