為c槍擊工頭 「蜆仔」放不下女兒落網

2017-01-02

〔記者曾迺強／嘉義報導〕就為600元工資糾紛，嘉義縣民雄鄉50歲何姓男子上月30日遭綽號「蜆仔」的60歲蔡姓男子開槍射擊，何男重傷送醫，蔡嫌趁隙逃逸。警方見他有名學習障礙的女兒在家無依，派員供應三餐，昨天下午再度前往探視，赫見蔡嫌正要騎車載女兒離去，立即圍捕。

警方表示，蔡嫌行兇後逃逸，警方連日調閱監視器，查出他往東石鄉、布袋鎮方向藏匿，除派員前往查緝，也在蔡嫌自宅外埋伏守候。2名幹探昨見他正要騎車離去，迅速把他壓制在地，蔡嫌女兒眼見父親被逮，站在一旁不知所措，哭訴「放過我爸爸」。

警方調查，何姓工頭欠蔡嫌600元工資，2人發生多次口角，蔡嫌心生不滿，案發當天回家取槍折返射擊何男；偵訊時，蔡嫌坦承不諱，聞及員警每天送便當給女兒，竟流下眼淚，懊悔自己一時衝動，仍被依殺人未遂罪送辦。

何男身中2槍，醫師雖開刀取出卡在何男心臟大動脈的彈頭，現仍有生命危險，於外科加護病房插管治療。