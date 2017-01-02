逮到敷面膜男藥頭 驚見用鮮血養小鬼
〔記者王捷／台南報導〕21歲曾姓男子習慣敷著面膜從事毒品交易，引發警方注意，埋伏多日後於上個月30日收網，沒想到攻堅之後竟發現曾男家中祭拜狐仙與小鬼，甚至有許多張不明的佛牌，警方當場逮捕曾男與4名藥頭，起出近800公克的K毒及一百多顆一粒眠。
不熟就敷面膜交易
台南市警局去年12月成立秘密調查小組「警官隊」，小組剛成立不久，2線3星的組員王宥薦就掌握安平區疑似有販毒集團出沒，專將毒品流入夜店、酒店等八大行業，吸食人口都是7、8年級生。
經查，警方發現主嫌是綽號「胖胖」的曾男，他平時在台南某間專販售泰國法物、刺青的佛具店工作，由於店內販售具有招桃花、牽魂的佛牌、小鬼與自稱經過加持神秘蜜粉，大部分的顧客都是八大行業的小姐，久而久之曾男才發現部分小姐都有吸毒需求，因此夥同在酒店上班的乾姊合租安平區國平路一帶的公寓販毒。
曾男以公寓作為販毒據點，交易時間約在晚間8、9點到翌日早上，要買毒的客人與藥腳都在曾男的公寓交易，如不熟的客人要在公寓樓下交易，曾男總是敷著面膜下樓，疑似要掩人耳目，卻讓警方更為注意。
警方調查，曾男得知目前有部分酒店、舞廳沒有提供專讓客人、小姐吸毒的包廂，但八大行業的小姐又有吸毒的需求，因此透過丁姓乾姊幫忙宣傳賣毒，如果有八大行業小姐早上下班，需要吸毒放鬆，還可到曾男的公寓開搖頭趴。
還養狐仙幫人招桃花
上月30日警方發動攻堅，見曾男又敷著面膜出面交貨，立即發動圍捕，進入曾男公寓內發現曾以生雞蛋、鮮血供養小鬼與狐仙，令部分攻堅員警起雞皮疙瘩。警方逮捕包含曾男在內的5名藥頭及7名藥腳共12人，起出近800公克的K毒與126顆一粒眠，查扣約7萬元贓款。
警方指出，曾男與八大行業小姐合租公寓，所以養狐仙幫助丁姓乾姊與朋友能工作順利，另外養小鬼疑似是祈求賣毒不會被警方查獲。
民俗專家王昆玉則說，如果八字輕的人養小鬼不僅無法如願，還會影響自己的福報；另，女子要祭拜狐仙，要找有修成正果的狐狸，沒有修成正果的狐仙，在道教上被認定為邪神，雖然起初拜狐仙都有桃花，但不是正神的狐仙會讓祭拜者的晚年淒涼。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 台中35年老店「永興早點」元旦熄燈 顧客不捨
- 推特大中華區負責人陳葵 年底突然辭職
- 東海道超馬跨年 跑進2017
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 TRA twisting new labor rules to pay workers less: union
- 〈50 Plus〉老花眼 有得也有失
- 雙獅會獲好評 季中可望再碰頭
- 自由共和國》李弘祺／崇拜穿軍裝的男人
- 剖腹產元旦寶寶退潮 自然報到最好
- 避開國道北返車潮 善用疏導措施
- 萬人參與香港民陣元旦遊行 反人大釋法
- 夜店血腥屠殺39死65傷 土耳其全力緝凶
- 香港萬人遊行 促撤4議員覆核案
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 China won’t allow sovereignty ‘fuss’: Xi
- 北市跨年少39萬人 柯：這樣就好
- 淡水河中升旗 新北創「冉冉」風情
- 仍需輪三班 台鐵員工抗議啦
- 傑愛婚「日本場」逾百萬打造
- 許裕全／御河之神
- 4年來第3次 迎曙光遊客掉落龍磐岩縫
- 施工壓斷2管線 大里、太平5500戶停水46小時
- 新南向拚放款 學者︰重蹈西進錯誤
- 藝文尾牙風 賴清德響應
- 海天一線 八斗子車站美景勾人
- 印度煤礦大面積塌陷 死亡人數上升至17人
- 自由廣場》廢清法有解決爐渣問題嗎？
- 徐國勇誤食姑婆芋中毒
- 元旦結婚28對 元旦寶寶40人
- 德警：搜檢行動避免科隆新年性侵重演
- 安理會決議支持敘內戰停火協議
- 國立一中改市立揭牌 市長允「惜命命」
- 烏龍桃花～野田火速斷開前田 廣瀨鈴撇戀成田凌
- 卑南族鞦韆祭 老族人盪高求祝福
- 〈折翼少年〉大力地肯定他
- 自由廣場》缺的是白玫瑰
- 阿布達比男網表演賽》復出就奪冠 蠻牛奮起信心大增
- 苦候16年 曙光再臨太麻里
- 蔡英文總統姪女 嫁做嘉義媳婦
- 人間國寶李煥章 巨作在國館展出
- 〈愛瘋迷〉單身不婚 與你何干?
- 機捷駕駛座VR 全民共賞360度全景
標題：逮到敷面膜男藥頭 驚見用鮮血養小鬼
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email