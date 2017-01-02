逮到敷面膜男藥頭 驚見用鮮血養小鬼

2017-01-02

〔記者王捷／台南報導〕21歲曾姓男子習慣敷著面膜從事毒品交易，引發警方注意，埋伏多日後於上個月30日收網，沒想到攻堅之後竟發現曾男家中祭拜狐仙與小鬼，甚至有許多張不明的佛牌，警方當場逮捕曾男與4名藥頭，起出近800公克的K毒及一百多顆一粒眠。

不熟就敷面膜交易

台南市警局去年12月成立秘密調查小組「警官隊」，小組剛成立不久，2線3星的組員王宥薦就掌握安平區疑似有販毒集團出沒，專將毒品流入夜店、酒店等八大行業，吸食人口都是7、8年級生。

經查，警方發現主嫌是綽號「胖胖」的曾男，他平時在台南某間專販售泰國法物、刺青的佛具店工作，由於店內販售具有招桃花、牽魂的佛牌、小鬼與自稱經過加持神秘蜜粉，大部分的顧客都是八大行業的小姐，久而久之曾男才發現部分小姐都有吸毒需求，因此夥同在酒店上班的乾姊合租安平區國平路一帶的公寓販毒。

曾男以公寓作為販毒據點，交易時間約在晚間8、9點到翌日早上，要買毒的客人與藥腳都在曾男的公寓交易，如不熟的客人要在公寓樓下交易，曾男總是敷著面膜下樓，疑似要掩人耳目，卻讓警方更為注意。

警方調查，曾男得知目前有部分酒店、舞廳沒有提供專讓客人、小姐吸毒的包廂，但八大行業的小姐又有吸毒的需求，因此透過丁姓乾姊幫忙宣傳賣毒，如果有八大行業小姐早上下班，需要吸毒放鬆，還可到曾男的公寓開搖頭趴。

還養狐仙幫人招桃花

上月30日警方發動攻堅，見曾男又敷著面膜出面交貨，立即發動圍捕，進入曾男公寓內發現曾以生雞蛋、鮮血供養小鬼與狐仙，令部分攻堅員警起雞皮疙瘩。警方逮捕包含曾男在內的5名藥頭及7名藥腳共12人，起出近800公克的K毒與126顆一粒眠，查扣約7萬元贓款。

警方指出，曾男與八大行業小姐合租公寓，所以養狐仙幫助丁姓乾姊與朋友能工作順利，另外養小鬼疑似是祈求賣毒不會被警方查獲。

民俗專家王昆玉則說，如果八字輕的人養小鬼不僅無法如願，還會影響自己的福報；另，女子要祭拜狐仙，要找有修成正果的狐狸，沒有修成正果的狐仙，在道教上被認定為邪神，雖然起初拜狐仙都有桃花，但不是正神的狐仙會讓祭拜者的晚年淒涼。