設籍4年滿20歲 金門人可便宜買酒

2017-01-02

〔記者吳正庭／金門報導〕俗稱「提酒券」的正式名稱是「金門家戶配售酒提貨單」，這是金門人特有的福利，簡單說就是金酒公司將酒便宜售給金門縣民，縣民可轉售賺取數千元差價。

轉售賺價差 金門人小確幸

此一金門民眾的小確幸，為金門解嚴後首任民選縣長陳水在所創。凡年滿20歲、在金門設籍滿4年等資格，非通緝犯及走私、產製假酒或侵害商標權等影響金酒公司商譽或市場銷售等的嫌疑人，符合資格的金門縣民，可於每年春節、端午、中秋三節，向金酒公司申購一打金門高粱酒，金酒公司為方便縣民申購，除受理現場提領，也印發提酒券，民眾可將提酒券直接轉售給酒商，或到金酒公司以券換酒。

家戶購酒一打原價新台幣4800元，以今年的春節酒為例，市場收購行情，一打春節酒的提酒券市價約在7400元至7800元，民眾轉賣提酒券可賺取2600到3000元左右價差。

金酒價差和創造的福利，引吸不少外來人口入籍，導致長住人口約5、6萬的金門，設籍人數直逼14萬。