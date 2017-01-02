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金門提酒券有假 469張騙走350萬

2017-01-02

〔記者吳正庭／金門報導〕金門家戶購酒使用的「提酒券」爆出首宗偽造案，至昨晚有12名商家報案，共計收到469張假提酒券，遭詐騙金額逾350萬元；金門警方昨一早在金門機場攔截要搭機前往台灣的許嫌；目前已逮獲的4嫌，偵訊時只說是他人轉手販售，不願多說。

4嫌被捕 拒透露上手

金門家戶使用「提酒券」購酒，是設籍金門居民的特有福利，凡符合規定者，每逢春節、端午、中秋節，可以4800元向金酒購買1公升的「53度特選金門高粱酒」一打，再以市價售給收購的盤商，過去縣政府是以實酒配發，101年後，民眾也可選擇領提酒券代替，這項行之有年的福利，卻爆發首宗偽造案。

真假難辨 浮水印照妖

金城警分局前晚7時30分獲報，指1名男子兜售提酒券，商家以每張7800元收購31張，事後發現提酒券上的里長簽章有異，立即報案。

金城分局長李智源指出，假提酒券外觀與真券很像，一般人很難分辨；不過真券紙質類似紙鈔，以驗鈔用的紫光燈掃描，可見金門縣政府縣徽的螢光反應，透光觀察還有梅花浮水印；假券紙質光滑，僅有梅花螢光反應，卻缺少縣徽。

最重恐面臨10年徒刑

警方當晚10時30分逮捕鄭姓嫌犯，昨一早在金門機場攔截準備搭機前往台灣的許嫌，並搜出10餘萬元現金，另逮獲洪及另名許嫌。4嫌偵訊時避重就輕，只說是他人轉手販售，其餘不知情。

李智源表示，至昨傍晚有12商家報案，收到469張假提酒券，以一張收購價7800元計算，商家遭詐金額超過350萬元，已掌握數名特定對象。全案將依偽造文書、詐欺罪嫌偵辦；若依偽造文書規定，可處5年以下徒刑；若將提酒券視為有價證券，可處3年以上10年以下徒刑。

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  • 金門家戶購酒使用的「提酒券」傳出偽造，從外觀很難分辨，警方使用鑑識偽鈔的紫光燈掃描，上方的真券有金門縣政府縣徽，下方的偽券無，卻是梅花的螢光反應。（記者吳正庭攝）

    金門家戶購酒使用的「提酒券」傳出偽造，從外觀很難分辨，警方使用鑑識偽鈔的紫光燈掃描，上方的真券有金門縣政府縣徽，下方的偽券無，卻是梅花的螢光反應。（記者吳正庭攝）

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