墜8米沉澱池 工人摔死

2017-01-02

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣馬稠後工業區昨天下午3點多驚傳工安意外，61歲張姓工人不慎掉落興建中的污水處理廠第二沉澱池，由於池深逾8公尺，現場又沒有階梯可以下去，消防隊員緊急調來長梯，費了一番功夫才於3點41分將他拉上來，但已無生命跡象。

案發原因由警方調查，檢警則將於今天相驗遺體；由於馬稠後工業區一期招商中，發生工安死亡意外，縣府團隊立即派出勞檢人員釐清相關責任。