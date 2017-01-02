消防分隊長被爆 春節留守酒聚

2017-01-02

〔記者徐聖倫／新北報導〕曾獲選消防楷模的新北市消防7大隊永平分隊長吳坤哲，遭人檢舉105年2月農曆年大年初三值勤時，與義消在分隊備勤室酒聚；消防局督察室昨表示，當時無人檢舉，昨天才獲知有此事，當事人自承確有飲酒，故局方會依規定懲處，不因為時隔近年就寬貸。

去年2月的事 昨才曝光

吳坤哲遭人檢舉與投訴媒體指出，105年農曆年間，他被排定留守分隊，2月10日年初三，10餘名義消帶著吃的、喝的來分隊，吳員在大伙起鬨下，與義消們直接在分隊備勤室吃喝起來。

義消犒賞 在備勤室酒聚

消防局督察室主任李年登表示，過年期間，常有義消顧問團帶著美食來犒賞過年還在值勤的弟兄，局本部曾多次宣導在駐地不能飲酒、賭博，值勤時間更是不能，吳身為分隊長做了違反規定的事，局方將依消防人員獎懲規定辦理，絕不寬貸，目前會等吳員先提出報告。

吳員表示，他身為單位主管，對於義消的熱情盛情難卻，確實未遵守規定，做了最差示範，感到非常自責，局本部對他的懲處或調度，他不會有任何意見。

吳員警專13期畢業，從1線3星隊員幹起，憑優異的救護技術，一路升任1線4星小隊長，98年考上14期消佐班，派任永平分隊2年多，嚴格的帶隊風格，一直是吳員準則。97年在1大隊板橋分隊服務期間，獲當年度消防楷模，因救護技術傑出，也多次擔任救護指導教官。