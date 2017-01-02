常加班又少錢 法警被當公職跳板

2017-01-02

比一般公務員辛苦

〔記者吳昇儒／基隆報導〕法警月入4、5萬元雖然不差，但須配合司法官開庭或是接收人犯，常常必須加班，法定的加班時數只有14小時，其他時間要以值班計算，但值班時薪很少，每小時僅60元，所以許多人將法警作為跳板，利用空檔時間看書拚其他國考或轉職；不只基隆地檢署出現法警荒，許多地檢署都遇到人力不夠的頭痛問題。

值班時薪僅60元

任職北部某地檢署的1名法警指出，他每個月平均要值4、5次班，運氣好一點只要值到晚間11點，差的話可能要值到隔天上午，休息一下就要接著上班，根本沒有休息。但是辛苦值班換來的只有幾百元，比值大夜班的打工學生還不如，如果有機會，他一定會轉任其他公職，不當法警。

1名廖姓法警說，有些檢察官開庭時間拖得很長，到了中午還在開庭，法警有時連吃飯都沒有時間。此外，沒配槍被攻擊時很危險，雖是公職，但比一般公務員要辛苦，如果有機會，當然會希望轉至其他公家機關服務。