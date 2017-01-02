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基檢法警缺很大 向基市警求援被拒

2017-01-02

〔記者吳昇儒／基隆報導〕法警不只要維護開庭安全，還得押解人犯到看守所，基隆地檢署法警室因人員調動或退休，人力只剩一半，只好向基隆市警局提出「協助法警勤務」需求，基警聞訊反對，表示市警局本身的警力已經不足，怎可再支援檢方，且責任歸屬不明，出狀況由誰負責？

基市警力也不足

基隆地檢署昨表示，目前法警人數嚴重短缺，此次是因應春安期間人力編排及調動不便，擔心春安期間遇到重大案件等突發狀況，才會向警局提出協助，「這是特殊情況」，並非常態性支援，最後仍會與警方協調。

基隆市警局劉姓警員則認為，萬一押解人犯途中人犯跑了，「這樣要算誰的？」表示大家都知道法警人數不足，偵查佐移送案件到地檢署時，有時也會幫忙戒護讓檢察官順利開庭，減輕檢方人力負擔，但是如果還要求協助押解人犯，已超出警方能力範圍。

若出事權責難釐清

劉員說，各個單位都缺人，但警察缺人就該從警政系統協調補足人力；相對地，基隆地檢署也該循該機關系統請調人力，包括基隆地方法院也有法警，也可請他們就近支援，不能長期請偵查佐或警員幫忙戒護，使警察變成了支援首選。

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  • 基隆地檢署法警室因人員調動或退休，人力只剩一半，只好向基隆市警局提出「協助法警勤務」需求，但基市警表示反對。 （記者吳昇儒攝）

    基隆地檢署法警室因人員調動或退休，人力只剩一半，只好向基隆市警局提出「協助法警勤務」需求，但基市警表示反對。 （記者吳昇儒攝）

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標題：基檢法警缺很大 向基市警求援被拒


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