| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 台中國際花毯節即日起跑
 首頁 > 社會

少女逃家追愛摔斷腿 小男友挨告

2017-01-02

〔記者王捷／台南報導〕15歲少女小怡（化名）與18歲莊姓男子相戀，少女的家人無法接受，去年3月莊男在小怡房間的窗戶外示愛，想跟小怡一起過白色情人節，小怡很感動，但家人不同意她與莊男出門，所以她從2樓陽台爬採光罩跳到1樓想和情郎私奔，不料因此摔斷腿，小怡家長氣得提告，但檢察官認罪證不足，最後不起訴莊男。

女被禁足 從2樓跳下

小怡去年經朋友介紹認識莊男，進而交往，去年3月白色情人節前夕，莊男提出一起過情人節的計畫。不起訴書指出，小怡家教嚴，晚上祖母不讓她出門，原本莊男建議小怡白天也可以約會，但小怡卻提議可以從透天厝的2樓房間，爬採光罩跳到1樓相會。

莊男見小怡跳下來時，在1樓接住她，2人見面後擁抱，晚間2人約會直到翌日凌晨，小怡自稱想跟莊男私奔，私訂終身，不想回家，因此在莊男家過夜。

但這場現代版羅密歐與茱麗葉戲碼，因小怡骨折畫下休止符，翌日莊男下班返家，小怡表示腳踝疼痛，拜託莊男帶她去醫院。不過莊男最後將小怡載回家，小怡家人隨後急忙將小怡送到醫院檢查，發現小怡疑似跳樓導致右遠端外側股骨髁骨骼、右尺骨鷹嘴突骨折。但由於不嚴重，所以跳樓時並沒有發覺，家人氣得對莊男提告妨害家庭，並認為莊男是準略誘嫌犯，將小怡拐出去脫離家庭。

女自願離家 男不起訴

但檢察官認為，透過小怡的通訊紀錄，看出小怡離家出於自願，雖然小怡脫離家庭，但莊男並未脅迫、暴力控制小怡不得與家人聯絡，因此不構成犯罪要件。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 摔斷腿 私奔 閃光
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤冬菇烤麩
香噴噴✤麻油料理
3分鐘自製奶油
木頭砧板比較好？
轉寄

標題：少女逃家追愛摔斷腿 小男友挨告


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月2日‧星期一‧丙申年臘月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.