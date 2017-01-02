少女逃家追愛摔斷腿 小男友挨告
2017-01-02
〔記者王捷／台南報導〕15歲少女小怡（化名）與18歲莊姓男子相戀，少女的家人無法接受，去年3月莊男在小怡房間的窗戶外示愛，想跟小怡一起過白色情人節，小怡很感動，但家人不同意她與莊男出門，所以她從2樓陽台爬採光罩跳到1樓想和情郎私奔，不料因此摔斷腿，小怡家長氣得提告，但檢察官認罪證不足，最後不起訴莊男。
女被禁足 從2樓跳下
小怡去年經朋友介紹認識莊男，進而交往，去年3月白色情人節前夕，莊男提出一起過情人節的計畫。不起訴書指出，小怡家教嚴，晚上祖母不讓她出門，原本莊男建議小怡白天也可以約會，但小怡卻提議可以從透天厝的2樓房間，爬採光罩跳到1樓相會。
莊男見小怡跳下來時，在1樓接住她，2人見面後擁抱，晚間2人約會直到翌日凌晨，小怡自稱想跟莊男私奔，私訂終身，不想回家，因此在莊男家過夜。
但這場現代版羅密歐與茱麗葉戲碼，因小怡骨折畫下休止符，翌日莊男下班返家，小怡表示腳踝疼痛，拜託莊男帶她去醫院。不過莊男最後將小怡載回家，小怡家人隨後急忙將小怡送到醫院檢查，發現小怡疑似跳樓導致右遠端外側股骨髁骨骼、右尺骨鷹嘴突骨折。但由於不嚴重，所以跳樓時並沒有發覺，家人氣得對莊男提告妨害家庭，並認為莊男是準略誘嫌犯，將小怡拐出去脫離家庭。
女自願離家 男不起訴
但檢察官認為，透過小怡的通訊紀錄，看出小怡離家出於自願，雖然小怡脫離家庭，但莊男並未脅迫、暴力控制小怡不得與家人聯絡，因此不構成犯罪要件。
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