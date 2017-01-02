女友遭打死 男棄屍躲超商睡覺
稱投靠友人 欠6萬遭打
〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕南投縣埔里的22歲邱姓男子帶著朱姓女友投靠溫姓友人，卻因積欠溫某女友6萬元還不出來，遭溫男夥眾毆打，朱女慘遭打死，邱男竟將女友拖下樓，棄屍於出租公寓門口，自己跑到超商睡覺，警方追緝在逃的溫嫌與涉案同夥。
嘉義縣警方調查，邱男與家住台中市的朱女是男女朋友關係，2人借住嘉義縣朴子吉祥三街一處出租公寓的5樓套房，該套房為28歲的彰化縣溫姓男子出面承租。
昨晨4點多，警方獲報該出租公寓門口有人路倒，員警到場發現是名已斷氣的女子，全身傷痕累累，身上沒有任何證件，初步研判已死亡2個鐘頭。
警方在附近搜索找到1個皮包，內有朱女至嘉義長庚醫院就診資料，才查出其身分，並查知報案的手機號碼為她所有，但回撥時已關機，設法追查發現是邱男拿她的手機報案，但他打完電話就不知去向？
昨天早上7點多，距命案現場約1公里的便利商店，店員報案指有名可疑男子，4點多到店裡索取過期食品食用後，就趴在店內桌子睡覺，員警趕抵清查赫見是邱男。
拖女友下樓 才發現斷氣
邱男供稱，與女友因手頭拮据，積欠溫男的女友6萬元，一再遭溫男逼債，溫男前天半夜又帶著4名不詳男子來要債，他們身上沒有錢，一干人就動手打人，朱女因身體瘦弱，活活被打死，他身上也有多處瘀傷。
邱男說，溫男等人離開後，他將女友拖下樓準備送醫，但到門口發現她已沒有呼吸，嚇著報警，因本身又累又餓，才會跑到超商索食與睡覺。警訊告一段落，邱男就躺在長板凳上呼呼大睡，看似累癱的樣子，直到傍晚，才有辦法做完整的筆錄，
警方追查溫男，但他關機，家屬也連絡不上，設法追緝中，另將對邱男實施毒品反應檢驗。
打人嫌犯 警方追緝中
死者家屬說，朱女數個月前被邱男帶走，沒想到再見面已是冰冷的屍體；檢察官初步相驗，朱女的頭、手、鼠蹊部都有嚴重瘀傷，但是否為致命傷還無法判斷，將於3日解剖認定。
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標題：女友遭打死 男棄屍躲超商睡覺
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