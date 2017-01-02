| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 台中國際花毯節即日起跑
 首頁 > 社會

遊艇擱淺拒下船 竟要消防員割魚網助跨年

2017-01-02

〔記者余衡／新北報導〕約30名遊客搭遊艇在淡水河跨年，未料遊艇遭魚網卡住擱淺，救護人員前往救援，眾人認為因此結束行程太掃興，要求「能不能割魚網就好，我們還沒有要下船！」其中6人暈眩救護人員先接走，其他人搭上接駁艇繼續跨年。

消防員無奈 接走暈船6人

30名遊客前天深夜在新北市淡水區，搭乘遊艇沿淡水河航往台北市，準備在船上賞夜景跨年，約深夜11點半，遊艇在關渡宮附近水域絞入魚網無法繼續航程，打119求救。

消防員搭乘救生艇「滬尾一號」靠近遊艇時，多數遊客遊興不減，午夜倒數還沒到，若因此結束遊程太掃興，有人說：「能不能幫忙割魚網就好，我們還沒有要下船！」救護人員愣了一下說，割魚網並非職責範圍，只能協助救援受困民眾上岸。

代聯絡船家割魚網

當時船上有30名遊客及5名工作人員，有6人頭暈出現想吐症狀，於是將他們接駁上岸，其餘遊客堅持繼續遊河。消防局代為聯絡船家割魚網，遊客等了1個多小時後，搭上船家的接駁艇離去。

廣告
  • 船上待援遊客。（記者余衡翻攝）

    船上待援遊客。（記者余衡翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 跨年 遊艇
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤冬菇烤麩
香噴噴✤麻油料理
3分鐘自製奶油
木頭砧板比較好？
轉寄

標題：遊艇擱淺拒下船 竟要消防員割魚網助跨年


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月2日‧星期一‧丙申年臘月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.