遊艇擱淺拒下船 竟要消防員割魚網助跨年

2017-01-02

〔記者余衡／新北報導〕約30名遊客搭遊艇在淡水河跨年，未料遊艇遭魚網卡住擱淺，救護人員前往救援，眾人認為因此結束行程太掃興，要求「能不能割魚網就好，我們還沒有要下船！」其中6人暈眩救護人員先接走，其他人搭上接駁艇繼續跨年。

消防員無奈 接走暈船6人

30名遊客前天深夜在新北市淡水區，搭乘遊艇沿淡水河航往台北市，準備在船上賞夜景跨年，約深夜11點半，遊艇在關渡宮附近水域絞入魚網無法繼續航程，打119求救。

消防員搭乘救生艇「滬尾一號」靠近遊艇時，多數遊客遊興不減，午夜倒數還沒到，若因此結束遊程太掃興，有人說：「能不能幫忙割魚網就好，我們還沒有要下船！」救護人員愣了一下說，割魚網並非職責範圍，只能協助救援受困民眾上岸。

代聯絡船家割魚網

當時船上有30名遊客及5名工作人員，有6人頭暈出現想吐症狀，於是將他們接駁上岸，其餘遊客堅持繼續遊河。消防局代為聯絡船家割魚網，遊客等了1個多小時後，搭上船家的接駁艇離去。