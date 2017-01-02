| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 台中國際花毯節即日起跑
 首頁 > 社會

煙火安全距離65公尺 他卻拿打火機點燃

2017-01-02

〔記者徐聖倫、余衡、賴筱桐／綜合報導〕專門承接高空煙火施放的王姓公司女負責人表示，「禮花彈」是中國對於2.5英吋以上高空煙火的總稱，過去曾有近距離點放禮花彈發生意外，現今施放大多使用電子遙控點燃，並依禮花彈尺寸有不同的安全距離，蔡男施放的4英吋椰型禮花彈，須距離65公尺為宜。

對蔡男使用打火機點燃高空煙火引信，王女強調「這是十分危險的事」，因使用打火機點燃引信，無法判斷煙火擊發時間，也可能因引信燃燒過快，施放者還未撤到安全範圍就發射造成危險；還有炮管未加以固定同樣危險，也很容易因風吹搖晃傾斜，或改變發射角度。

科學老師林懿偉指出，發生意外的煙火直徑11公分，推估約0.5公斤重，相當於一瓶500毫升的水，當煙火炸開時，直徑約130公尺，至少要打到160公尺上空，可想像要把一瓶水從地面丟到50層樓高，一開始的力量需要多大。

廣告
  • 施放高空煙火須有證照，但網路上仍可見販賣「砲管」。 （記者游承霖翻攝）

    施放高空煙火須有證照，但網路上仍可見販賣「砲管」。 （記者游承霖翻攝）

  • 新北消防局昨晚在淡水查扣大量違規儲存炮竹煙火。（記者游承霖翻攝）

    新北消防局昨晚在淡水查扣大量違規儲存炮竹煙火。（記者游承霖翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 安全距離 打火機 煙火
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤冬菇烤麩
香噴噴✤麻油料理
3分鐘自製奶油
木頭砧板比較好？
轉寄

標題：煙火安全距離65公尺 他卻拿打火機點燃


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月2日‧星期一‧丙申年臘月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.