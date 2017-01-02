煙火安全距離65公尺 他卻拿打火機點燃
2017-01-02
〔記者徐聖倫、余衡、賴筱桐／綜合報導〕專門承接高空煙火施放的王姓公司女負責人表示，「禮花彈」是中國對於2.5英吋以上高空煙火的總稱，過去曾有近距離點放禮花彈發生意外，現今施放大多使用電子遙控點燃，並依禮花彈尺寸有不同的安全距離，蔡男施放的4英吋椰型禮花彈，須距離65公尺為宜。
對蔡男使用打火機點燃高空煙火引信，王女強調「這是十分危險的事」，因使用打火機點燃引信，無法判斷煙火擊發時間，也可能因引信燃燒過快，施放者還未撤到安全範圍就發射造成危險；還有炮管未加以固定同樣危險，也很容易因風吹搖晃傾斜，或改變發射角度。
科學老師林懿偉指出，發生意外的煙火直徑11公分，推估約0.5公斤重，相當於一瓶500毫升的水，當煙火炸開時，直徑約130公尺，至少要打到160公尺上空，可想像要把一瓶水從地面丟到50層樓高，一開始的力量需要多大。
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