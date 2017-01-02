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高空煙火高危險 須證照才能施放

2017-01-02

〔記者徐聖倫、余衡、歐祥義、蕭婷方／綜合報導〕新北市消防局第三救災救護大隊長程昌興說，煙火依種類可分一般爆竹及高空煙火。一般爆竹雖不需核准，還是要依外盒說明使用，高空煙火屬高危險物品，需有專業證照人士才能施放。

消防署危險物品管理組長張裕忠表示，依照「爆竹煙火管理條例」，高空專業煙火不僅進出口需先經過消防署核可，存放、運輸、施放與施放範圍，也都要經過地方政府許可，且施放人員也要經過訓練合格。

張裕忠表示，高空煙火若無依法申請，進口商將裁處30至150萬元；個人違法施放，將處3至15萬元。針對自炸個案，張裕忠表示，由於煙火未經消防署許可，也未向地方政府申請，目前正積極追查黑心煙火來源與流向。

101跨年煙火是全國注目焦點，101大樓公司協理劉家豪則表示，今年的煙火全部都是朝上施放，以避免發生意外，造成民眾安全問題。

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  • 蔡妻曾在臉書上張貼蔡男牽者女兒的手逛街畫面。（取自臉書）

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相關關鍵字： 101煙火 跨年 高空煙火
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