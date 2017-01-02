煙火遲射探頭看 男遭炸穿頭慘死

2017-01-02

炮管煙火射出 頭骨飛2米

〔記者游承霖／新北報導〕開設鐵工廠的新北市蔡姓男子，昨施放高空煙火椰型禮花彈（外型像椰子）慶跨年，疑點火後煙火未立即射出，他在炮管上方探頭查看，煙火突然射出，當場爆開炸爛蔡男的頭臉，煙火威力強大，甚至將一塊拳頭大頭殼骨擊飛2公尺，蔡男當場慘死；警方在現場發現印有「閃菊紅」中國簡體字殘紙，初步認定是中國製煙火害命。

32歲蔡男家住新北市淡水屯山里溪口，他在離住家約1百公尺遠處開設小型鐵工廠，主要承包「搭建鐵皮屋」案件，為養家活口，常工作到深夜12點後才回家。警方調查，蔡男前天工作到午夜快12時，也想感受一下跨年倒數氣氛，便拿著疑似自製長60公分、口徑11公分金屬炮管，及預先買來的4英吋禮花彈高空煙火，走到工廠外空地施放。

大伯路過 驚見姪子身亡

警方研判，他把煙火放進炮管，用打火機點燃引信，發覺煙火疑未擊發，等了一會兒見無動靜，犯了大忌，竟在炮管上方探頭查看，煙火突然射出，當場擊破蔡男的右前額、腦漿溢出，蔡倒地，炮管也往左傾倒在他腳邊。

約凌晨零時10分，蔡男的大伯走路返家經過空地，驚見男子倒臥，四周都是血水，查看竟是自己的姪子。

警方封鎖採證，認定炮管內殘留火藥味，在地上發現寫有「閃菊紅」簡體字的疑似煙火包裝紙及打火機。死者家人不知道煙火來源，警方正追查從何處取得及確切的煙火品種。

男育3女 最小的還是嬰兒

蔡男育有3女，最大9歲、最小的仍在襁褓，蔡男臉書封面照放的是寶貝女兒照片，而蔡妻臉書也曾貼文「這是我心目中最美的風景」張貼2張蔡男牽著女兒的照片。