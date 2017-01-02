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跨年互毆 到醫院還對峙

2017-01-02

〔記者許展溢／苗栗報導〕平均年齡20歲的兩派年輕人約20人，跨年後在苗栗縣一處PUB爆發口角、互毆，場面火爆，有人因此受傷送醫，但到了醫院，雙方竟持續對峙、拉扯，所幸員警及時制止。

昨晨約3點多，已出社會的兩方人馬在跨年後，前往頭份市公北三路某PUB，各自跟朋友飲酒作樂，但疑酒後雙方互看不順眼，衍生誤會，各自擺起架子助陣，大打出手、推擠互嗆。

警方調查，雙方人馬在PUB推擠、甚至爆粗口，共約20人打了起來，員警抵達現場時，有好幾人已經掛彩，血流滿地。

雙方氣焰囂張，都到了醫院，仍無法平息怒火，繼續在院外對峙，員警連忙制止。

警方說，已掌握相關滋事者身分，將陸續傳喚到案說明，並依違反社會秩序維護法究辦。

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  • 警方表示，這群人到了醫院仍無法平息怒火繼續對峙。 （記者許展溢攝）

    警方表示，這群人到了醫院仍無法平息怒火繼續對峙。 （記者許展溢攝）

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