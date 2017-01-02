東海宿舍燒了 跨年夜驚魂

2017-01-02

〔記者張瑞楨／台中報導〕當眾人忙著倒數跨年之際，台中市私立東海大學1棟2層樓的教職員工宿舍，卻在跨年倒數後不久起火，宿舍人員急著逃離火場，消防人員進入2樓逐一清查，確認沒有人員受困傷亡，焚燒面積約2個房間30平方公尺，起火原因調查中。

2層樓磚造的教職員工宿舍，昨晨零時14分起火，火勢30分鐘內撲滅，起火點位於2樓，起火後宿舍內的人已趕緊撤退，消防局仍派員進入宿舍，確認沒有人員受困、亦無人受傷。