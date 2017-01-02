酒駕飛車 跨年喪命
2017-01-02
〔記者余衡／新北報導〕38歲蔡姓男子昨凌晨3點多騎機車，行經新北市板橋區環河西路四段、華江六路口的華江橫移門附近，疑重心不穩自摔倒地後滑行近30公尺，警、消趕抵時，蔡男生命跡象微弱，送醫搶救不治。
警方表示，蔡男抽血酒測值0.69毫克，研判酒後騎車造成自摔。有路人指稱，當時未聽到明確撞擊聲，也未看見肇事車輛，只聽見機車車殼與地面摩擦發出的尖銳聲，認為可能是機車騎士自摔。
警方檢視，蔡男的機車車殼有大片刮痕，路面殘留多處血跡，研判當時車速應該不慢，自摔倒地後，才連人帶車在馬路上滑行。但家屬表示，蔡男沒有飲酒習慣，並認為該處路燈暗、監視器設置較少，有必要詳細查明肇因。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台中35年老店「永興早點」元旦熄燈 顧客不捨
- 推特大中華區負責人陳葵 年底突然辭職
- 東海道超馬跨年 跑進2017
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 TRA twisting new labor rules to pay workers less: union
- 〈50 Plus〉老花眼 有得也有失
- 雙獅會獲好評 季中可望再碰頭
- 自由共和國》李弘祺／崇拜穿軍裝的男人
- 剖腹產元旦寶寶退潮 自然報到最好
- 避開國道北返車潮 善用疏導措施
- 萬人參與香港民陣元旦遊行 反人大釋法
- 夜店血腥屠殺39死65傷 土耳其全力緝凶
- 香港萬人遊行 促撤4議員覆核案
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 China won’t allow sovereignty ‘fuss’: Xi
- 北市跨年少39萬人 柯：這樣就好
- 淡水河中升旗 新北創「冉冉」風情
- 仍需輪三班 台鐵員工抗議啦
- 傑愛婚「日本場」逾百萬打造
- 許裕全／御河之神
- 4年來第3次 迎曙光遊客掉落龍磐岩縫
- 施工壓斷2管線 大里、太平5500戶停水46小時
- 新南向拚放款 學者︰重蹈西進錯誤
- 藝文尾牙風 賴清德響應
- 海天一線 八斗子車站美景勾人
- 印度煤礦大面積塌陷 死亡人數上升至17人
- 自由廣場》廢清法有解決爐渣問題嗎？
- 徐國勇誤食姑婆芋中毒
- 元旦結婚28對 元旦寶寶40人
- 德警：搜檢行動避免科隆新年性侵重演
- 安理會決議支持敘內戰停火協議
- 國立一中改市立揭牌 市長允「惜命命」
- 烏龍桃花～野田火速斷開前田 廣瀨鈴撇戀成田凌
- 卑南族鞦韆祭 老族人盪高求祝福
- 〈折翼少年〉大力地肯定他
- 自由廣場》缺的是白玫瑰
- 阿布達比男網表演賽》復出就奪冠 蠻牛奮起信心大增
- 苦候16年 曙光再臨太麻里
- 蔡英文總統姪女 嫁做嘉義媳婦
- 人間國寶李煥章 巨作在國館展出
- 〈愛瘋迷〉單身不婚 與你何干?
- 機捷駕駛座VR 全民共賞360度全景
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：酒駕飛車 跨年喪命
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分