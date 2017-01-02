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酒駕飛車 跨年喪命

2017-01-02

〔記者余衡／新北報導〕38歲蔡姓男子昨凌晨3點多騎機車，行經新北市板橋區環河西路四段、華江六路口的華江橫移門附近，疑重心不穩自摔倒地後滑行近30公尺，警、消趕抵時，蔡男生命跡象微弱，送醫搶救不治。

警方表示，蔡男抽血酒測值0.69毫克，研判酒後騎車造成自摔。有路人指稱，當時未聽到明確撞擊聲，也未看見肇事車輛，只聽見機車車殼與地面摩擦發出的尖銳聲，認為可能是機車騎士自摔。

警方檢視，蔡男的機車車殼有大片刮痕，路面殘留多處血跡，研判當時車速應該不慢，自摔倒地後，才連人帶車在馬路上滑行。但家屬表示，蔡男沒有飲酒習慣，並認為該處路燈暗、監視器設置較少，有必要詳細查明肇因。

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  • 蔡男騎機車自摔，送醫不治。（記者余衡翻攝）

    蔡男騎機車自摔，送醫不治。（記者余衡翻攝）

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標題：酒駕飛車 跨年喪命


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