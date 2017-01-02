貪玩賺外快 少年淪當騙團犧牲品

2017-01-02

〔記者王冠仁／台北報導〕20歲的詐騙集團幹部陳廷諺，旗下陳姓車手頭只有18歲，陳姓車手頭再吸收16歲少年當車手，形成「20歲指揮18歲、18歲使喚16歲」犯案模式。

詐騙集團中，車手薪資最少、風險卻最高，出事時「老闆」不會出面，須獨自面對刑責，若車手未成年，父母或監護人還要負連帶賠償責任。

車手「入行門檻」低，不少年輕人認為車手輕輕鬆鬆就有錢拿，因而誤入歧途；據警政署統計，去年1至8月詐欺嫌疑犯的年紀，以18至23歲最多，比前年同期增加1025人。

一名高階警官分析，這些增加的年輕詐欺犯大多是詐騙集團車手，因為車手不需特殊技巧，只要拿手機接受指示，在特定時間到特定處向被害人取款；甚至有詐騙集團以「偵查不公開」為由，恐嚇被害人交款時「一個字都不能說」，讓車手取款時也無須開口說話，幾乎「只要有手機，就能當車手」。

不少年輕學子愛玩愛花錢但缺錢，為賺外快，有時就在損友「呷好逗相報」下當車手，成為詐欺集團第一線的「犧牲品」，被逮時甚至不知自己成為詐騙共犯，還以為只是找到好賺的「快遞」工作。

刑警表示，表面看來車手比一般工作輕鬆又好賺，但往往做沒多久就被逮，此後須獨自面對民事、刑事責任，不僅欲哭無淚，也葬送了自己前途。