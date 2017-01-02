大學生詐騙 吸收屁孩當車手
2017-01-02
〔記者王冠仁／台北報導〕20歲大學生陳廷諺擔任假檢警詐騙集團的幹部，負責調度指揮車手頭犯案，他原本開賓士跑車，落網時已換奧迪跑車，換車頻率很高，員警痛斥「都是用被害人血汗錢買的！」
警方調查，陳廷諺目前是中部某大專院校學生，一路由詐騙集團車手幹起，一段時間後當上幹部，管理數名車手頭，各車手頭底下又有多名車手可供指揮。
陳嫌所屬的詐騙集團，專門以假檢警老梗、亂槍打鳥打電話行騙民眾。去年10月，16歲蘇姓少年缺錢花用，透過介紹加入陳嫌的詐騙集團擔任車手。蘇的18歲陳姓車手頭見他太年輕，要他「降級」充當「165反詐騙專員」，每次跑腿可拿3000元。
蘇少某日搭客運到新北市三重待命，當天在台北市先後向3名被害人取走共100萬元，交給陳姓車手頭，陳姓車手頭再依陳廷諺指示，到台北車站附近百貨公司停車場交款。陳廷諺自認經過多層轉手、製造斷點能躲避查緝，卻仍被警方監控，警方先到三重客運站逮蘇，再逮陳姓車手頭，數日後到台中市公益路陳廷諺的住處逮人。
警方調查，陳廷諺無心於課業，偶爾開車進校炫富。據了解，他去年10月向陳姓車手頭拿款時，駕駛的是賓士跑車，警方逮到他時，他的座車已變成奧迪跑車。
陳嫌到案後否認犯案，面對警方詢問還故意裝傻，但警方掌握他與車手頭取款的畫面，認定他涉案，研判他還有上線與同夥，除依詐欺罪嫌送辦，全案進一步擴大追查。
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