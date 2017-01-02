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蘇煥智控魏明仁佔廟產 在禪寺升五星旗抗稅

2017-01-02

蘇促政府介入調查

〔記者王涵平、顏宏駿／綜合報導〕彰化縣二水鄉「碧雲禪寺」被營造公司董事長魏明仁取得寺產後改名為「中華人民共和國社會主義民族思想愛國基地」，目前為執業律師的前台南縣長蘇煥智表示，碧雲禪寺住持釋懷宗等前天到法律事務所申訴「碧雲禪寺被魏明仁設計霸佔」過程，蘇直指，魏明仁企圖引用中國力量對抗政府查稅，政府應先介入清查魏逃漏稅，立即撤銷碧雲禪寺受讓程序。

取得廟產趕走出家師父

碧雲禪寺原是二水鄉著名佛寺，14年前寺方委由魏明仁經營的營造公司改建，主體工程完工後雙方發生糾紛，寺方拒付尾款1000多萬，雙方鬧上法院，建商向法院聲請本票裁定，讓廟產面臨法拍，最後魏明仁以其姊姊的名義，用4000萬元買到廟產。魏明仁取得產權後，把原本的出家師父趕出佛寺，並宣稱會請其他高僧前來主持廟務，結果廟宇變成「中華人民共和國社會主義民族思想愛國基地」，原本的神像已不見。

蘇煥智表示，提供碧雲禪寺案義務法律診斷，碧雲禪寺住持釋懷宗及釋法慈前天到法律事務所申訴「碧雲禪寺被魏明仁霸佔」過程。

他說，根據2名法師的說法，碧雲禪寺是百年古寺，彰化縣政府原有意列為古蹟，但寺方因考慮擴建必要，所以沒有答應。後來為了擴建，民國91年7月與精技營造有限公司（董事長魏明仁）簽訂工程契約，之後魏誆稱已經施作9900多萬元的工程，寺方給付後，魏的公司不但沒有繼續興建主殿工程，魏為了逃避繳稅，還特別要求指定受款人為他本人。

蘇煥智指出，魏為了逃避繳稅，在強制執行中，更將其權利轉讓給他的人頭戶姊姊，並由人頭戶承受廟地及新舊寺廟建築，幸好國稅局查到魏的公司逃漏稅，另關於法院的拍賣也有瑕疵，與其姊是共謀逃稅的關係，所以土地建物由共謀逃稅人承受顯然不妥。國稅局應該撤銷此一詐害國稅逃稅的轉讓行為，並要求執行法院撤銷此一共犯承受拍賣不動產才合理。

他認為，近幾日魏明仁為對抗國稅局的追索，竟公開在他所霸佔、興建一半的新碧雲禪寺及寺廟地上遍插中國五星旗，舉辦五星旗升旗典禮，企圖引用中國的力量來對抗國稅局的追索。

對於是否逃稅，魏明仁昨不正面回應，僅表示自己是中華人民共和國的人民，不承認中華民國政府。

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  • 禪寺大殿佛像已被移走，改寫「中國夢」三大字。 （記者顏宏駿攝）

    禪寺大殿佛像已被移走，改寫「中國夢」三大字。 （記者顏宏駿攝）

  • 。 （記者顏宏駿攝）

    。 （記者顏宏駿攝）

  • 採訪魏明仁的中國記者陣仗多過台灣記者。 （記者顏宏駿攝）

    採訪魏明仁的中國記者陣仗多過台灣記者。 （記者顏宏駿攝）

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相關關鍵字： 奪廟產 抗稅 蘇煥智 魏明仁
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標題：蘇煥智控魏明仁佔廟產 在禪寺升五星旗抗稅


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