失業流浪陽明山 警助返鄉

2017-01-01

〔記者陳恩惠／台北報導〕彰化劉姓男子為了找工作，與家人大吵一架後離家，自行帶著大包、小包家當，還自備睡袋想要北上打拚，沒想到覓職未成，反倒花光盤纏，搭車到陽明山遍尋打工機會又失敗，只好硬著頭皮走進士林警分局山仔后派出所求助，副所長許正宏與警員黃鳳明見狀，趕緊帶劉男到餐廳用餐，開導他返鄉好好生活，最後湊了700元當旅費送他離開，讓劉男感受台北警察滿滿的溫暖。