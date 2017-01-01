| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
墾丁看曙光摔落14米深岩洞 女子全身傷送醫 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
 首頁 > 社會

少女負氣離家 幸22小時尋獲

2017-01-01

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重區14歲林姓少女日前晚間與父親發生爭吵後，聲稱要去買飯而離家，林父原以為女兒只是出門平復情緒，等門到深夜，發現女兒遲未返家，與妻子著急地在外尋人，凌晨1點多到三重光明派出所報案，並透過網路發布尋人啟事。警方透過手機定位，22小時後，找到躲在台北市立圖書館的林姓少女。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 2017新年學做異國料理！
⊱德州式烤肩胛心⊰
⊱西班牙海鮮燉飯⊰
⊱日式起士豬排⊰
⊱南法燉蔬菜⊰
轉寄

標題：少女負氣離家 幸22小時尋獲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月1日‧星期日‧丙申年臘月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.