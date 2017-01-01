少女負氣離家 幸22小時尋獲

2017-01-01

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重區14歲林姓少女日前晚間與父親發生爭吵後，聲稱要去買飯而離家，林父原以為女兒只是出門平復情緒，等門到深夜，發現女兒遲未返家，與妻子著急地在外尋人，凌晨1點多到三重光明派出所報案，並透過網路發布尋人啟事。警方透過手機定位，22小時後，找到躲在台北市立圖書館的林姓少女。