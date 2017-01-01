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夫狂找離家妻 她竟住男人家

2017-01-01

〔記者吳政峰／基隆報導〕新北市45歲藍姓男子去年與老婆賴女爭吵，賴女離家出走，藍男遍尋不著，情緒崩潰，不但在住處外面貼滿妻子的照片，逢人還問「你有沒有看到我老婆」，後得知賴女寄宿在李姓男子家，氣得對兩人提出妨害家庭告訴，基隆地檢署認為證據不足，予以不起訴處分。

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