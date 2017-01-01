嗆與妻做愛噁心 法官判離
2017-01-01
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕陳姓士官99年結婚，育有2子，但近年來與妻子感情不睦，經常發生口角，妻子控訴他常惡言相向，還撂話「跟妳做愛是件非常噁心的事！」甚至結婚已經6年，還追討當年的聘金，妻火大反嗆「生兩胎要不要跟你算錢？」法官認為夫妻裂痕已深，無復合希望，判准離婚。
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