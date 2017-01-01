約妹開毒趴 沒跨年就被抓

2017-01-01

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市一名20歲李姓男子，上月30日凌晨與友人駕車行經中和區華中橋，遇到新北市保安大隊臨檢，李男立刻將一包毒品塞到口袋，警方見狀喝令下車，搜出多達4樣毒品，其中更有一包發霉的搖頭丸，車上共2男1女供稱，29日才在交友軟體認識，就相約開跨年毒趴。

警方調查，李男有毒品前科，搖頭丸、毒咖啡包、FM2毒品、K他命皆為他所有。為了跨年想要尋歡作樂，李男到夜店購買毒品後想要參加毒趴，沒想到會被警方逮個正著。