抓猴太早到 元配反挨告

2017-01-01

〔記者吳政峰／基隆報導〕掉漆徵信社！

62歲杜婦懷疑同齡黃姓老公外遇，委請徵信社跟監，去年6月接獲業者通報，指黃男跟40歲女子小夢（化名）在路邊車震，杜婦立刻找60歲駱姓友人衝到現場，朝車內拍照，未料黃男與小夢衣著完整，杜、駱兩婦反被控告妨害秘密、妨害自由，基隆地檢署認為罪嫌不足，予以不起訴處分。

杜婦去年初發現老公舉止有異，懷疑在外有小三，苦無證據，花錢請託徵信業者跟監，得悉老公與小夢經常出遊。

去年6月25日，徵信業者發現黃男又載著小夢出遊，一路跟到新北市野柳駱駝峰前，看到車子停路邊，疑似「車震」，趕緊電召杜婦「抓猴」。

杜婦氣急敗壞，找來駱婦助陣，飆到黃男車前，一下車便拿手機朝車內猛拍，黃男大驚，猛踩油門直衝派出所報案，並讓小夢先行離去。

警方當下通知杜、駱兩婦到所說明，3人在警所內「相敬如冰」，杜婦突然又拿手機拍黃男，引發不滿，提出妨害秘密告訴。