筆友扮女騙感情 他搶劫潛逃投案

2017-01-01

〔記者邱俊福／台北報導〕47歲男子李建龍，16年前跟郭姓筆友相約赴旅館時，因不滿對方男扮女裝，欺騙感情，竟憤而綑綁對方洗劫財物，隨後利用交保候傳期間，以小三通潛逃出境，再轉而潛逃南非開普敦，落地生根，長達8年之久。1個月前，李男因簽證過期，遭南非移民局留置，刑事局國際科駐南非聯絡官經策動下，日前返國投案。

李男到案後，談起逃亡期間的生活，非常得意，自稱在南非當地從事保鑣等工作，擁有10多名妻子，生了10多名小孩，留下一筆大爛帳，近日因得知母親身體不好，才想要返台投案，探望母親。

李男當年在台灣犯案後，遭法院重判7年8月，97年便利用交保候傳期間，以小三通偷渡到中國，在中國生活3年後，又轉赴南非藏匿，台南地檢署經傳喚執行未到，隔年發布通緝。