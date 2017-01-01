醫師爸當義消 1年出勤千次全國最多

2017-01-01

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局表揚最新年度「資深義消人員及救災救護百傑」，其中三峽區隆恩義消特搜分隊助理幹事吳國祥，雖是醫師爸，每天一早騎鐵馬到分隊協勤，深夜才回家，去年出勤共達1059次，是新北市史上第一位年度出勤破千的義消，消防單位推估，他極可能也是年度全國出勤最多次的義消，出勤率甚至遠勝正職消防員。

新北市消防局民力運用科說，54歲的吳國祥退休後，擔任「全職義消」，連續5年都是新北市義消中出勤數最多，104年他把出勤次數推進到破千，不但是新北市出勤最多第一人，一年內出勤破千，全國幾乎沒人能打破他的紀錄。

吳國祥退休前，擔任高空吊車司機，他與妻子栽培3名兒女考進醫學院，7年前退休後全心當義消；他說因工作關係必須長期抬頭，11年前頸椎長骨刺，偏頭痛、胃痛等毛病全來報到，健檢發現指標全不合格，他除選擇晨泳健身，更加入隆恩義消，新北市大小災害都能看見他默默出勤，而他待命時也沒閒著，自修客家話、日語外，也勤健身，練就好體格與鍛鍊體魄，以備救災時所需的體能。

吳國祥擁有潛水員、救生員及中級救護技術員等證照，他投入救災、救護時，總全力以赴；不少菜鳥消防、義消私下向他請教搶救戰技，他也總是不吝於分享。