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險遭趕出家門 孝子邊唸書顧病父

2017-01-01

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警四分局中山派出所去年8月間接獲一起家暴案，警員余富郎趕往處理時，許姓男子把他就讀國中二年級的兒子趕出家門，哭著對余嚷著：「我沒錢養這兒子！」「請你幫我想辦法」。

余員安撫他情緒後，才知許姓男子因罹患高血壓、腎臟病、糖尿病，失業好幾個月，積欠房東年餘房租，也因沒繳水電費，被斷水斷電，已好幾天沒洗澡、吃飯。

余員自掏腰包幫他繳水電費，找當地里長向市府申請低收入戶幫許渡過難關。

「很謝謝警察適時伸出援手」許哽咽指出，「我不認識這位警察，但他幫忙付水電費，還在我臥病時幫忙照顧兒子，比親人還好。」

余富郎指出，自己也有小孩，看到許的兒子辛苦兩邊跑，也很心疼，自己能力有限，許需要善心人士的幫助。

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  • 國二許姓男童很孝順，每天下課都會到醫院照顧他臥病在床的父親。 （記者林嘉東攝）

    國二許姓男童很孝順，每天下課都會到醫院照顧他臥病在床的父親。 （記者林嘉東攝）

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